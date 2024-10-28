ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الناشطة على مواقع التواصل أم خالد انفصالها مجددا عن زوجها، قائلة: "انا انضربت واتسرقت واتفرج عليا الناس الدنيا دي مافيها امان خالص ادعولي ربي يعوضني على كل القرف اللي شفته وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت تحدثت أم خالد عن تأثر ابنائها بعد انفصالها عن زوجها، قائلة عبر حسابها الخاص: "ساعات الانفصال يبقى في صالح جميع الأطراف انا لو نفسيتي مش مرتاحة واضغط على نفسي ايه اللي انا هقدمه لولادي لو نفسيتي تعبانة ومش مرتاحة؟ انا مش عايزة اخسر نفسي لان عيالي محتاجيني".

كانت هذه تفاصيل خبر أم خالد ترفع الصوت: "انا انضربت واتسرقت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.