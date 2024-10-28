شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع لتصل العظمى إلى 24 درجة.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.