شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 31 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.