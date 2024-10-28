انت الان تتابع خبر العراق والصومال يبحثان تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الصومالية في بغداد، عبد الفتاح شيخ أحمد المنان".وشهد اللقاء "بحث تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرار التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين البلدين".

وقدم المنان، وفق البيان، دعوة رسمية إلى الأعرجي لزيارة الصومال، استكمالا للإجراءات السابقة بين البلدين بعد زيارة مستشار الأمن القومي الصومالي إلى بغداد.

