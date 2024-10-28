انت الان تتابع خبر استقالة "خميس الخنجر" من رئاسة حزب السيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمين العام للحزب، علي سيف الدين سعدون، في وثيقة وردت لـ الخليج 365، "إشارة إلى كتابكم المرقم 2553 في 27 تشرين الأول 2024 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي (خميس الخنجر) وكتابكم المرقم 286 في 31 آذار 2024، وكتاب الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم 16750 في 7 أيار 2024، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لدينا".