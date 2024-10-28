انت الان تتابع خبر مستخدمو Iphone 16 يُعانون منه... فهل يستحقّ هذا السعر الباهظ؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رغم الحماس والضجّة الكبيرة الّتي أثارهما جهاز “iphone 16” الجديد من شركة Apple لعام 2024، بسبب مواصفاته وميزاته الحديثة. إلّا أنّه كأي تقنية جديدة، معرّض لأخطاء غير متوقّعة ومشاكل في الاداء.

فقد بدأ مستخدمو هذا الجهاز يُلاحظون مشاكل وعيوب عديدة فيه أبرزها، أنّه كلّ ما قلّ الشّحن، زاد استهلاك التطبيقات لنسبة الشحن بدلُا من تذخير الطاقة.

بالاضافة إلى أنّه عند فتح الكاميرا، تظهر الشاشة باللّون الاسود. ولا يزول السواد إلّا بإطفاء الجهاز وإعادة تشغيله من جديد.

هذا فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكلٍ كبير عند استخدام تطبيقات بسيطة مثل يوتيوب، فايس تايم وحتّى عند استخدام الرسائل النّصية.