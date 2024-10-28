بعد غنائهما معًا أمام “السّيسي”… أنغام توجّه رسالة مؤثّرة لـ محمّد منير

عبّرت الفنّانة المصريّة، أنغام، عن فخرها بالغناء إلى جانب مواطنها الفنّان محمّد منير، في احتفالية إتحاد القبائل العربيّة والعائلات المصريّة، بمناسبة مرور أحد وخمسين عامًا، على انتصار أكتوبر بحضور الرّئيس المصريّ عبدالفتّاح السّيسي وجمهور غفير من الفنّانين والإعلاميّين والشّخصيّات العامّة.

في هذا السّياق، نشرت “أنغام”، عبر صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، صورة جمعتها بمحمّد منير وعلّقت:” أحبّك حبًّا كبيرًا وأتشرّف بوقوفي إلى جانبك والغناء معك يا كينج يا حبيب قلب كلّ المصريّين”.

نذكر أنّ أنغام، شاركت “منير” في تقديم أغنية بعنوان “هيبهروك” في الحفل وسط حماسة كبيرة من الجمهور الحاضر.

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إشترك في الحفل أيضًا باقة من الفنّانين المصريّين الذين قدّموا عددًا من الأغاني الوطنيّة احتفاءً بالمناسبة، منهم محمّد فؤاد، ويجز، تامر عاشور وغيرهم.

نذكر أنّ هذا الظّهور هو الأوّل للفنّان محمّد منير على المسرح، بعد أن انتشرت أخبار في الفترة الماضية عن تعرّضه لأزمة صحّيّة، دفعته إلى الاعتذار عن حفل تكريمه في مهرجان الموسيقى العربيّة وإعلان طبيبه الخاصّ أنّه سافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات روتينيّة.