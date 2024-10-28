شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يودّع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر، وشهدت اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، كما عكست تطابق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.