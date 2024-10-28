ميرنا وليد - بيروت - نشرت المؤثرة اللبنانية كارن وازن مجموعة صور ومقاطع فيديو لإبنها جورج ولها برفقته من مختلف الفئات العمرية.

وعلقت كارن موجهة رسالة له، وقالت: "عيد ميلاد سعيد العاشر لهذه الأسطورة طفلنا كل شيء 26 أكتوبر 2014 هو اليوم الذي تغيرت فيه حياتنا إلى الأبد شكرًا لك على كونك من أنت، نحن الأكثر حظًا حبيبي #ourGeorgieBoy".

وكانت شاركت كارن الجمهور مجموعة لقطات رومانسية جمعتها بزوجها، خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في الرياض.

وقد إختارت كارن وازن لهذه المناسبة فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود من قماش المخمل، ومن دون أكمام، وتركت شعرها القصير منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية يليق بملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر كارن وازن تحتفل بعيد ميلاد إبنها جورج الـ 10.. وهذه رسالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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