إستقالة مدير الأخبار بقنوات MBC وهذا قرار المجموعة

ميرنا وليد - بيروت - بات من المؤكد خبر إستقالة مدير الأخبار بقنوات MBC وقبول المجموعة لإستقالته، وذلك بسبب التقرير الذي عرض عبر شاشة MBC مؤخراً، وأحدث جدلا كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بين المتابعين في العالم العربي.



وكشفت مصادر من داخل مجموعة MBC، أن خبر إعلان قبول إستقالة المسؤول الأول عن الأخبار في الشبكة هو صحيح.

