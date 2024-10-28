بالصور- هدى المفتي تستعرض أنوثتها بلوك بغاية الجمال

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هدى المفتي متابعيها بأخر إطلالتها من خلال مجوعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، إستعرضت من خلاله جمال وجهها و أنوثتها، و تركت شعهرا منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أبهرت هدى المفتي متابعيها بإطلالتها بمجموعة من الصور، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة، فقد إرتدت فستاناً أسود ضيقاً متوسط الطول، بكمين طويلين، وربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً حاداً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

كما ونشرت هدى المفتي مجموعة من الصور لها من كواليس تحضيراتها لهذا اللوك، فظهرت بروب أسود رسمت عليه النمور.

