الامارات | انطلاق أعمال المؤتمر الـ51 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الـ51 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” الذي تستضيفه وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ويناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بمشاركة وفود وممثلي وكالات الأنباء الأعضاء.

يترأس المؤتمر سعادة الدكتور جمال الكعبي المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالإنابة بصفته رئيسا للاتحاد بمشاركة الدكتورة فاطمة السالم المدير العام لـ(كونا) بصفتها نائبا لرئيس الاتحاد إلى جانب المديرين العامين ورؤساء وكالات الأنباء العربية أو من يمثلهم فيما تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بصفة مراقب.

وقال سعادة الدكتور جمال الكعبي في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يقام اليوم وسط ظروف عصيبة تمر بها المنطقة حيث تواجه وسائل الإعلام تحديات عالمية تؤثر مباشرة على دورها في تسليط الضوء على الأحداث والحقائق التي يعيشها أبناء المنطقة خصوصا ما يتعرض له الأبرياء في غزة ولبنان.

وأضاف الكعبي أن الاجتماع يناقش مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه وكالات الأنباء في العالم العربي ويستعرض سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والسعي إلى تطوير الآليات الإعلامية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الراهنة لتعزيز التنسيق بين الوكالات ودورها في تغطية الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا الاجتماع يعتبر منصة رئيسية لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على الإعلام العربي وتطوير التعاون بين الوكالات وتبادل الأفكار والخبرات ويتناول التحديات التي تواجه وكالات الأنباء ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء وزيادة القدرة التنافسية في السوق الإعلامي.

ونوه إلى الاجتماع سيناقش أيضا تأثير التحول الرقمي على وكالات الأنباء وسبل التكيف مع هذه التغيرات إضافة إلى استعراض معايير الأخلاقيات وكيفية الالتزام بها وسط التحديات الحالية مؤكدا أهمية تسليط الضوء على ضرورة تدريب الكوادر البشرية في الوكالات لرفع مستوى الأداء.

وأعرب عن تطلعه لإيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه الاتحاد واتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستسهم في تسريع عجلة التطور والتحسين وسط الظروف الراهنة وأن تسفر المناقشات عن نتائج مثمرة تسهم في تعزيز الإعلام العربي.

وقال سعادته إن التطور لا يقف عند حدود الإلمام بما يحدث في عالمنا اليوم والدراية بمستجداته بل يتخطى ذلك إلى ضرورة تطبيق الجديد في عالم المعرفة والتكنولوجيا والاتصالات مؤكدا أن نجاح الأعمال يعتمد على البنية التحتية المتطورة والمحددة للواجبات والمزايا التنافسية التي تمتلكها الوكالات.

من جانبه قال الدكتور فريد أيار الأمين العام لاتحاد "فانا" في كلمته:"إننا نلتقي اليوم وللمرة التاسعة في دولة الكويت مكرسين تقليدا مهما في العمل العربي المشترك يتمثل في دورية انعقاد مؤتمرات اتحادنا الهادفة لبحث القضايا التي تهم وكالات الأنباء وتطويرها والعمل على إعداد ورش تطويرية بهدف تحسين أداء العاملين فيها وصولا للارتقاء بها إلى مصاف الوكالات المتطورة.

وأضاف أيار أن نظرة فاحصة لآلية العمل في الاتحاد تعطي انطباعا إيجابيا على الرغم من أن الطموحات كبيرة لافتا إلى أن الاتحاد يحقق موقعا متقدما إلى جانب الاتحادات الإقليمية والعالمية فهو عضو فاعل في المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء وترأس منذ عام 2004 ولست مرات إحدى جلسات هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من 130 وكالة أنباء في العالم.

ولفت إلى أن وزراء الإعلام العرب وجهوا أثناء مجلسهم في دورته الأخيرة بمملكة البحرين الشكر والتقدير لاتحاد "فانا" بشأن ثلاثة مواضيع تهم الإعلام العربي كان الاتحاد قد ساهم فيها بكل جد ومسؤولية.

وذكر أنه إلى جانب ذلك فقد أسس الاتحاد شبكة من العلاقات الوثيقة مع وكالات الأنباء في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والهيئات الإقليمية والدولية المماثلة فضلا عما يقوم به على الصعيد العربي بشأن تنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي شملت جميع كوادر وكالات الأنباء من صحفية وفنية والتعاون المستمر مع إدارة الإعلام في الجامعة العربية بوصف الاتحاد أحد الأذرع المهمة في العمل الإعلامي العربي المشترك.

وقال أيار إن الأمانة العامة للاتحاد تأمل بأن تكون هناك مطالبة مستمرة بمنح المزيد من الدعم المادي والمعنوي والأفضلية في نشر الأخبار لوكالات الأنباء العربية لتبقى متشبثة بدورها الرائد في تزويد أجهزة الاعلام بالخبر والمعلومة الصحيحة وتصحيح ما قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرته من أخبار فيها الكثير من البعد عن الحقيقة وفي أحيان أخرى تدخل في نطاق الأخبار التضليلية والمزيفة أيضا.