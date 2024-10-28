بكاء نارين بيوتي في زفاف شقيقها شيرو-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لليوتيوبر السورية نارين بيوتي في زفاف شقيقها اليوتيوبر "شيرو"، وظهرت نارين في المقطع وهي متأثرة وتمسح دمعتها، لتعود بعدها وترقص فرحة بشقيقها.

وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا.

على صعيد آخر كان قد انتشر مقطع فيديو لليوتيوبر نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي، يظهر رقصها في حفل زفاف شقيقها اليوتيوبر "شيرو"، وعبّر الكثيرون عن اعجابهم بها، خصوصا وأنها صاحبة شخصية لطيفة ورقصتها كانت طريفة وعفوية، كما ايضا ظهرت وهي ترقص الدبكة على الطريقة الكردية.



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