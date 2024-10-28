الامارات | محمد بن راشد: بمتابعة أخي رئيس الدولة تستمر الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، شهدت اليوم مع معالي رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأضاف سموه قائلاً "فيتنام من أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية.. ونحن الشريك التجاري الأكبر معهم في المنطقة .. والتبادل التجاري غير النفطي بيننا حقق نمواً بلغ 38% بين العامين 2022 و 2023 ".

وتابع سموه قائلاً "شركاتنا الوطنية مثل موانىء دبي العالمية ومبادلة وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام .. واليوم تجارتنا غير النفطية معهم بلغت أكثر من 12 مليار دولار في 2023".

واختتم سموه قائلاً "بمتابعة أخي رئيس الدولة حفظه الله تستمر دولة الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم".