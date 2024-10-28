الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً رطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 23:29 ، و الجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ،ويحدث المد الأول عند الساعة 20:32 والمد الثاني عند الساعة 08:03

والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:24.