ديانا حداد تطرح أغنية سعودية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية سعودية تحمل عنوان "هوى الطايف" كلمات طلال رواشده، الحان وتوزيع حاتم منصور، غيتار فارشيد، كورال الوطن، مكس وماستر جاسم محمد.



وتقول كلمات الأغنية :

روح له .. ي شوق وقله ..

احتاج له ، فاضي محله ..

وخبرّه ي شوق .. اني ! ..

اعاني دونه .. الف عـلّـه ..

وي هوا الطايف .. امانه ..

سلّم على الخالي مكانه ..

وأمانه ي هوا الطــايــف ..

نســايــم .. مرّ عـنـوانــه ..

احبه .. حُب ما .. حَبه ! ..

أحـد ، غيري لحد قبـله ..

وعيني ، لا ، ولم ، ولن ! ..

ترى .. أنسان يشبــه لـه ..

طيبته ، وعطفه وحنانه ..

هيبته ، وقدره ، وشانه ..

سلم عليه ومره نسايم ..

يا هوا الطايف .. امـانـه ..

__

قلبي له .. ولا يمـلـه !! ..

كلي حقه وحـقـي كله ..

ووالله اني في غيابه !! ..

اعاني من ، ألفين علـه ..

ويا سما الطايف حبيبي ..

حيل يحب الغيم ايحبه ..

امطري صـبح وعشيّه ! ..

لـجـلــه ... ي لبيه قلبـه ..

احبه .. حُب ما .. حَبه ! ..

أحـد ، غيري لحد قبـله ..

وعيني ، لا ، ولم ، ولن ! ..

ترى .. أنسان يشبــه لـه ..

طيبته ، وعطفه وحنانه ..

هيبته ، وقدره ، وشانه ..

سلم عليه ومره نسايم ..

يا هوا الطايف .. امـانـه ..