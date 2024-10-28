ديانا حداد تطرح أغنية سعودية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية سعودية تحمل عنوان "هوى الطايف" كلمات طلال رواشده، الحان وتوزيع حاتم منصور، غيتار فارشيد، كورال الوطن، مكس وماستر جاسم محمد.
وتقول كلمات الأغنية :
روح له .. ي شوق وقله ..
احتاج له ، فاضي محله ..
وخبرّه ي شوق .. اني ! ..
اعاني دونه .. الف عـلّـه ..
وي هوا الطايف .. امانه ..
سلّم على الخالي مكانه ..
وأمانه ي هوا الطــايــف ..
نســايــم .. مرّ عـنـوانــه ..
احبه .. حُب ما .. حَبه ! ..
أحـد ، غيري لحد قبـله ..
وعيني ، لا ، ولم ، ولن ! ..
ترى .. أنسان يشبــه لـه ..
طيبته ، وعطفه وحنانه ..
هيبته ، وقدره ، وشانه ..
سلم عليه ومره نسايم ..
يا هوا الطايف .. امـانـه ..
__
قلبي له .. ولا يمـلـه !! ..
كلي حقه وحـقـي كله ..
ووالله اني في غيابه !! ..
اعاني من ، ألفين علـه ..
ويا سما الطايف حبيبي ..
حيل يحب الغيم ايحبه ..
امطري صـبح وعشيّه ! ..
لـجـلــه ... ي لبيه قلبـه ..
احبه .. حُب ما .. حَبه ! ..
أحـد ، غيري لحد قبـله ..
وعيني ، لا ، ولم ، ولن ! ..
ترى .. أنسان يشبــه لـه ..
طيبته ، وعطفه وحنانه ..
هيبته ، وقدره ، وشانه ..
سلم عليه ومره نسايم ..
يا هوا الطايف .. امـانـه ..
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