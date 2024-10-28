خبر استشـ هاد الممثل حسين فنيش في غـ ارة صيدا يضج السوشال ميديا .. ولكن

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار أخبار تفيد أن المستهدف في غارة صيدا يوم أمس هو حسين فنيش، وهو مسؤول أمني في أحد الأحزاب اللبنانية، اعتقد كثيرون أن حسين فنيش هو نفسه الممثل اللبناني الذي يقيم في ألمانيا حالياً، والذي هو بخير.



حسين فنيش، ممثل لبناني برع في العديد من المسلسلات التي شارك فيها، نذكر منها مسلسلات من إنتاج وإخرج إيلي معلوف وبأدوار بطولة، وهي "الزمن الضائع" بدور دكتور وجيه، "كل الحب كل الغرام" بدور منير، "موجة غضب" بدور بسام، و"رصيف الغرباء" بدور نديم، كما شارك أيضاً في مسلسلات أخرى بأدوار ليست أدوار بطولة، وهي "قسمة وحب" بدور زين، و"ثورة الفلاحين" بدور كرم، و"ما فيي" بدور سامر.