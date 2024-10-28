الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة أهداف لحزب الله في مدينة صور

زعم الجيش الاسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله في منطقة صور في جنوب لبنان. وادعي الجيش الاسرائيلي ان الاهداف تضم "مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة في حزب الله منها وحدة عزيز المسؤولة عن عمليات الإطلاق من منطقة جنوب غرب لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية".

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