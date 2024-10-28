رسميا.. مانشستر يونايتد يقرر إقالة تين هاج من تدريب الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل الهولندي إيريك تين هاج، عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، بعد سوء النتائج هذا الموسم.

مانشستر يونايتد خسر من وست هام أمس بثنائية مقابل هدف، واستمر في المركز الرابع عشر، بتلقي 4 هزائم، مع فشله في تحقيق أي فوز ببطولة الدوري الأوروبي.

تم تعيين تين هاج مع بداية موسم 2022-2023، وفاز حينها ببطولة كأس كاراباو على حساب نيوكاسل، وفي العام الماضي تمكن من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

النادي الإنجليزي وجه الشكر للمدرب، وأكد في بيانه: "نحن ممتنون لإيريك على ما فعله خلال فترة وجوده معنا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأكد النادي بأن فان نيستلروي مساعد تين هاج، سيكون هو المدرب المؤقت للفريق، بدعم من الجهاز الفني الحالي، حتى يتم التعاقد مع مدرب دائم.