«نفسيته في الأرض».. ما سبب غياب شيكابالا عن مران الزمالك اليوم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، عن تدريبات اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

يأتي هذا الغياب في أعقاب الهزيمة المؤلمة التي مني بها الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في الإمارات، وكان شيكابالا قد أضاع ركلة جزاء حاسمة خلال المباراة النهائية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفارس الأبيض بعد عودته من الإمارات، عقب الهزيمة أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شيكابالا نفسيته في الأرض وحزين جدّا واعتذر عن الذهاب للتمرين اليوم".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المُقبل الموافق 1 نوفمبر، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.