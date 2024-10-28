خالد علامة يعتذر من والدته بسبب صورته في الحمام

ميرنا وليد - بيروت - عايد ابن الفنان اللبناني راغب علامة، خالد، والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة برفقتها على خاصية الحالة وكتب تعليقاً: "عيد ميلاد سعيد لحبي الاول والأبدي".



كما نشر صورة لوالدته وهي تطفئ الشموع على قالب الحلوى، وتمنى أن يباركها الله.

والملفت أن خالد استغل عيد ميلاد والدته ليعتذر لها عن اللحظات الصعبة التي قضتها معه في الحمام في طفولته، ناشراً صورة من تلك اللحظات.

وكان قد احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاد زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة.

وشارك راغب متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بزوجته جيهان، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "العمر كله أم خالد".