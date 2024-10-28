هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها.. أصبحت شابة بالغة الجمال

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة بعيد ميلاد إبنتها سيينا الـ 18، مشاركة الجمهورة صورة مع الشابة البالغة الجمال.

وعلقت هيلدا على المنشور معبرة عن حبها الشديد لها، وكتبت: "طفلتي الصغيرة أصبحت إمرأة الآن، عيد ميلاد سعيد في عمر الـ 18 يا سيينا، أحبك جداً".

وكانت هيلدا خليفة قد احتفلت بتخرج ابنتها سيينا من المدرسة، وشاركت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت هيلدا تعليقاً جاء فيه: "مبروك عزيزتي سيينا!! نحن فخورين جدا بك.. أحبك كثيرًا وأساندك دائمًا.. لا تنسِ ذلك أبدًا". وتابعت: "الله يحميك ويكون معك في كل خطوة خلال طريقك الجديد في الحياة!"

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