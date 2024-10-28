نوال الزغبي برسالة قاسية لهؤلاء الأشخاص .. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رسالة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجدها في أحد البلدان الأوروبية.

ونشرت الزغبي مقطع فيديو أثناء تجولها في أحد الشوارع، وعلقت قائلة :"مش مسامحة يللي سرقتوا من حياتي الفرحة"، إضافة إلى أغنيتها "مش مسامحة".

متابعو الزغبي إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها: "حلو الفيديو واحلى شيء عجبني انك تعبرين عن رأيك في اللي صاير بأغانيك"، "اشتقتلك نوال

يارب يديم عليكم الصحة والعافيه بحبك"، "حياتي شو مشتاقة لهل الطلة يؤبرني هالصباح ما احلاه"، الاغنية ب وقتها جمالك يا قلبي"، وغيرها.



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