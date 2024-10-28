مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة “راجع لك”.. للتوعية بسلوكيات الفرد المضرة بالبيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مجلس الصحة الخليجي عن إطلاق حملة توعوية بعنوان “راجع لك”، بهدف تسليط الضوء على سلوكيات الفرد المضرة بالصحة البيئية بين البالغين والشباب لرفع الوعي للحد منها في المجتمع الخليجي، حيث تم استلهام شعار حملة #راجع_لك نتيجة لكل فعل ردة فعل مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه، بمعنى كل ضرر يُلحق بالبيئة سيعود بالضرر الصحي والبيئي للإنسان محصلة قراراته المتسرعة والخاطئة لأن قرارك تجاه بيئتك راجع لك.

وتُقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 4 ملايين شخص يموتون سنويًا بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء الداخلي، كما تفيد الدراسات أن 50% من الأشخاص يتجاهلون قراءة تعليمات الاستخدام الآمن للمنظفات الكيمائية، التي قد ينتج عن سوء استخدامها غازات سامة تضر صحتك وصحة بيئتك، وتشير الأبحاث أن المساحات الخضراء تساعد في زيادة إنتاج الأكسجين وتقليل درجات الحرارة المنعكسة على تحسين الصحة النفسية والبيئية.

وتستهدف الحملة فئة الشباب والبالغين من عمر 18 إلى 64 سنة، كفئة رئيسية والمنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، والأنشطة التجارية، والجهات التعليمية، والمجتمع الخليجي كافة كفئة ثانوية.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات الهامة، من بينها فيديوهات رئيسية توعوية واختبار سلوكي وتفعيل ميداني ومنشورات توعوية وتمكينية بالإضافة للمنتجات المساندة من خلال الوسائل المتعددة.

تأتي هذه الحملة في سياق التزام مجلس الصحة الخليجي برفع الوعي على أهمية جودة الهواء الداخلي، وتعزيز سلوكيات ترشيد المياه، والتوعية بالمخاطر الصحية لسوء استعمال المنظفات الكميائية وتعزيز سلوكيات التشجير، مع التركيز على تحسين الصحة العامة للمجتمع وتقليل الأمراض المرتبطة بالبيئة وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

ودعا المجلس الجميع للاطلاع على الحملة ومنتجاتها والفيديوهات التوعوية من خلال منصة دليك الصحي على الروابط التالية:

راجع لك

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