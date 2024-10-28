اشار مدير مستشفى كمال عدوان في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل ونقدم الإسعافات الأولية فقط"، مؤكدا أن "المستشفى محاصر بالكامل وتم اعتقال كل الكوادر الطبية باستثنائي مع طبيب آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى كمال عدوان: المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل ونقدم الإسعافات الأولية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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