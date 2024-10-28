شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الجانبية لإشعاعات الهاتف المحمول.. وطرق الوقاية الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

ينتج الهاتف المحمول ترددات لاسلكية ضارة قد تؤثر سلبًا على صحتك، خاصة الحمض النووي الخاص وفقًا لما نشره موقع healthsite

ويتراوح نطاق الترددات الخاصة بالهواتف المحمولة بين 800 ميجاهرتز و2.6 جيجاهرتز، وهو نطاق ضئيل ولكنه يؤثر أحيانًا على العمليات البيولوجية لديك، وإذا استخدمت هذه الأجهزة لفترة طويلة، فقد يتسبب إشعاعها في الإصابة بأورام في المخ وسرطانات ومشاكل صحية خطيرة أخرى.

العقم: إن التعرض الطويل الأمد لهذه الإشعاعات قد يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور وزيادة خطر الإجهاض في حالة النساء الحوامل.

حرق الجلد: يعد حرق الجلد أحد المخاطر المرتبطة بانفجارات أجهزة الهواتف المحمولة. وقد يحدث ذلك بسبب الحرارة الزائدة أو تورم البطارية.

التعرض الطويل الأمد لإشعاع الترددات اللاسلكية قد يسبب الصداع واضطرابات النوم مثل الأرق أو يقلل من جودة نومك.

مخاطر الإصابة بالسرطان: في حالة الاستمرار في استخدام الهاتف المحمول، قد تتأثر بالسرطان أو باضطرابات عصبية أخرى.

الوقاية

ولتقليل ضرر الهواتف المحمولة على جسم الإنسان، يجب عدم استخدام الجهاز كثيرًا وعدم وضعه بجانبك، ويوصى "عند شراء جهاز جديد، اختر الطراز الأقل قوة ولا تحمل هاتفك المحمول في جيوبك".

ويجب الحذر من التحدث في الهاتف لفترة طويلة، لأنه كلما كانت المحادثة أقصر، قل التأثير السلبي،وينصح بإغلاق الهاتف ليلاً، "ويجب ألا تكون هناك محادثات ليلية، وتقليص مدة المكالمات.