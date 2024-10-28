شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل دايت.. مشروب للقوة والصحة والانتباه والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات تلعب دورا كبيرا في نجاح أي نظام غذائى صحى تتبعه، سواء إن كنت تتبع نظام ريجيم أو لا تتبع، وتكتفى بالاهتمام بنوعيات طعام الصحية التي تعزز صحتك ووزنك.

ووفقا لتقرير نشر في موقع eatingwell الطبي المعنى بالصحة والغذاء، فإن المشروب الأول والأساسى الذى يجب أن تعتمد عليه في حياتك، وخاصة إذا كنت تتبع نظام دايت تهدف من خلاله للتخلص من الوزن الزائد، هو المياه، التي يجب أن توزع أكوبها العديدة على مدار يومك للحصول على الطاقة والترطيب والقوة والانتباه واليقظة وعدم الشعور بالتعب، فضلا عن نسف الدهون والتخلص من الشحوم تدريجيا.

ولكن هناك مشروبا صحيا بجانب المياه لا يجب إهماله أبدا، وهو مشروب البنجر الصحى الطازج، الذى يعزز من نجاح الدايت ونظام الريجيم، فضلا عن أنه يمدك بالقوة والانتباه، وتجنب الضعف العام الذى يصيب البعض عند إتباع نظام غذائى، ومن بين فوائده: