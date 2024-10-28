71 % نمو تراخيص النقل المصدرة والبرية الأكثر

سجلت تراخيص منطقة الرياض المصدرة ضعف 10 مناطق مجتمعة، ممثلة في: نجران وجازان وتبوك وحائل والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية والجوف والباحة والشرقية، إذ بلغ إجمالي التراخيص المصدرة للرياض 609 ترخيصات، مقابل 407 ترخيصات مصدرة للمناطق العشر، في وقت سيطرت فيه أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية على التراخيص المصدرة بـ40% كأكثر أنشطة النقل تراخيص مصدرة.

%71 نمو

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثالث من العام الحالي نمو التراخيص المصدرة 71%، حيث تم إصدار 1782 ترخيصا مصدرا، مقابل إصدار 1045 ترخيصا مصدرا في الربع الثاني من العام الحالي، وتصدرت منطقة الرياض تراخيص النقل المصدرة كأكثر مناطق المملكة بإجمالي 609 تراخيص مصدرة بـ32%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 444 ترخيصا بـ25%، والقصيم ثالثا بإجمالي 322 ترخيصا بـ18%، والشرقية رابعا بإجمالي 205 ترخيصات مصدرة بـ11.50%، وتساوت المدينة المنورة وعسير خامسا بإجمالي 46 ترخيصا مصدرا لكل منهما بـ4%.

الأقل تراخيص

سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة تراخيص مصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة بها ترخيصا وحيدا بـ0.05%، وحلت جازان ثانيا بإجمالي 12 ترخيصا مصدرا بـ0.67%، وجاءت نجران ثالثا بإجمالي 16 ترخيصا مصدرا بـ0.89%، وتساوت الحدود الشمالية والجوف رابعا بإجمالي 18 ترخيصا مصدرا لكل منهما بـ1%، وحائل خامسا بإجمالي 20 ترخيصا مصدرا بـ1.12%، وتبوك سادسا بإجمالي 25 ترخيصا مصدرا بـ1.40%.

تراخيص الأنشطة

تصدرت أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية تراخيص النقل المصدرة كأكثر الأنشطة تراخيص مصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 714 ترخيصا مصدرا بـ40%، وحلت أنشطة الدراجات الآلية لنقل البضائع ثانيا بإجمالي 310 ترخيصات مصدرة بـ17%، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية ثالثا بإجمالي 271 ترخيصا مصدرا بـ15%، وأنشطة وسيط الشحن رابعا بإجمالي 146 ترخيصا مصدرا بـ8%، وأنشطة ترخيص تأجير السيارات فئة ب خامسا بإجمالي 55 ترخيصا مصدرا بـ3%، وأنشطة النقل المتخصص سادسا بإجمالي 49 ترخيصا مصدرا بـ2.74%، وحصدت 4 أنشطة أقل الأنشطة تراخيص مصدرة، ممثلة في: ترخيص وسيط التأجير إلكترونيا، وترخيص تأجير السيارات فئة هـ، ونقل الطرود محلي ودولي، وتوجيه الحافلات، بترخيص وحيد لكل منها بـ0.05%، وحلت أنشطة تأجير الحافلات ثانيا بترخيصين اثنين بـ0.11%، ونشاط تأجير شاحنات ثالثا بإجمالي 3 تراخيص بـ0.16%، وتساوت أنشطة النقل العام بالحافلات داخل المدن والخدمات اللوجستية رابعا بإجمالي 4 تراخيص لكل منهما بـ0.22%، وتساوت أنشطة توجيه مركبات الأجرة، والأجرة العامة والخاصة خامسا بإجمالي 5 تراخيص بـ0.28%.

%71 نمو التراخيص المصدرة

تراخيص الرياض المصدرة ضعف 10 مناطق

1782 تراخيص النقل المصدرة

%40 نقل البضائع على الطرق البرية

أكثر المناطق تراخيص مصدرة:

الرياض: 34%

مكة المكرمة: 25%

القصيم: 18%

الشرقية: 11.50%

المدينة المنورة: 3%

عسير: 3%

أقل المناطق

الباحة: 0.05%

جازان: 0.67%

نجران: 0.89%

الجوف: 1%

الحدود الشمالية: 1%

حائل: 1.12%

تبوك: 1.40%

أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة:

نقل البضائع على الطرق البرية: 40%

الدراجات الآلية لنقل البضائع: 17%

النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية: 15%

وسيط الشحن: 8%

ترخيص تأجير السيارات فئة ب: 3%