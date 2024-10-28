التدريب التقني تصدر 50 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في سبتمبر 

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (50) رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتمكينها من مزاولة نشاط التدريب.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الفرق الإشرافية بالإدارة العامة للتدريب الأهلي نفذت (29) جولة رقابية على منشآت التدريب الأهلية خلال نفس الفترة، ورصدت (42) مخالفة تمّ التعامل معها وفقاً لمقتضيات النظام، ومن بين المخالفات التي تمّ رصدها هي الإخلال بشروط الإعلان عن البرامج التدريبية، وإصدار شهادات غير مطابقة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، إضافةً إلى عدم التزام المنشآت بضوابط عقد الدورات التطويرية، وعدم البدء بإجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتعاون مع جهات أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة.

وأضاف العتيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أصدرت في شهر سبتمبر (66) بطاقة مدرب معتمد لمزاولة نشاط التدريب، وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدة إجراءات لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية من أهمها تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الاختبارات (9270) مستفيد مستفيدة.