تحويل الدراسة والاختبارات العملية اليوم عن بعد في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُعلن أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة، لعام 2024م، لفئتي الأفراد والمؤسسات في فروعها... الرياض : الرياض : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ انطلاق النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 الرياض 25 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 28 أكتوبر 2024 م واس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ لأول مرة في الشرق الأوسط..التخصصي ينجح في استئصال بؤرة صرعية عنيدة باستخدام الترددات الراديوية الحرارية نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في استئصال بؤرة صرعية مسببة للتشنجات العنيدة المقاومة للأدوية باستخدام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ إحباط تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة "كبتاجون" بميناء جدة الإسلامي تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,414,489 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ حرس الحدود ينقذ طفلا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالقنفذة أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بمنطقة مكة المكرمة طفلا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة القنفذة، وتم إسعافه ونقله... القنفذة: دوت الخليج القنفذة: دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ التدريب التقني تصدر 50 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في سبتمبر أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (50) رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتمكينها من مزاولة نشاط... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ الهيئة العامة للإحصاء تنشر نتائج الإحصاءات الزراعية لعام 2023 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية في المملكة لعام 2023م. ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغت كمية إنتاج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ

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