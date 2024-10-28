اخبار السعوديه

تحويل الدراسة والاختبارات العملية اليوم عن بعد في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل

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مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُعلن أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة، لعام 2024م، لفئتي الأفراد والمؤسسات في فروعها...

d7c14ef2ee.jpg الرياض :
154987f7fd.jpg25 ربيع الثاني 1446 هـ

انطلاق النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024

الرياض 25 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 28 أكتوبر 2024 م واس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1446 هـ

لأول مرة في الشرق الأوسط..التخصصي ينجح في استئصال بؤرة صرعية عنيدة باستخدام الترددات الراديوية الحرارية

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في استئصال بؤرة صرعية مسببة للتشنجات العنيدة المقاومة للأدوية باستخدام...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1446 هـ

إحباط تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة "كبتاجون" بميناء جدة الإسلامي

تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,414,489 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى...

icon-byline.pngجدة : دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1446 هـ

حرس الحدود ينقذ طفلا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالقنفذة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بمنطقة مكة المكرمة طفلا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة القنفذة، وتم إسعافه ونقله...

icon-byline.pngالقنفذة: دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1446 هـ

التدريب التقني تصدر 50 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في سبتمبر 

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (50) رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتمكينها من مزاولة نشاط...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1446 هـ

الهيئة العامة للإحصاء تنشر نتائج الإحصاءات الزراعية لعام 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية في المملكة لعام 2023م. ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغت كمية إنتاج...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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