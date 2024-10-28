تحويل الدراسة والاختبارات العملية اليوم عن بعد في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل

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مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُعلن أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة
أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة، لعام 2024م، لفئتي الأفراد والمؤسسات في فروعها...
انطلاق النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024
الرياض 25 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 28 أكتوبر 2024 م واس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -،...
لأول مرة في الشرق الأوسط..التخصصي ينجح في استئصال بؤرة صرعية عنيدة باستخدام الترددات الراديوية الحرارية
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في استئصال بؤرة صرعية مسببة للتشنجات العنيدة المقاومة للأدوية باستخدام...
إحباط تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة "كبتاجون" بميناء جدة الإسلامي
تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,414,489 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى...
حرس الحدود ينقذ طفلا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالقنفذة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بمنطقة مكة المكرمة طفلا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة القنفذة، وتم إسعافه ونقله...
التدريب التقني تصدر 50 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في سبتمبر
أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (50) رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتمكينها من مزاولة نشاط...
الهيئة العامة للإحصاء تنشر نتائج الإحصاءات الزراعية لعام 2023
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية في المملكة لعام 2023م. ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغت كمية إنتاج...
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