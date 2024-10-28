هل يرحل جوزيه جوميز عن الزمالك؟.. شوبير يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق مصير البرتغالي جوزيه جوميز مع نادي الزمالك في ظل انتشار الكثير من الأخبار في الأيام الأخيرة حول رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال أحمد شوبير: «خلينا نتكلم بمنتتهي الأمانة والاحترام عن نادي الزمالك لأن الفريق الحقيقة قدم مباراتين بشكل رائع جدًا أمام الأهلي في السوبر الأفريقي وكسب بركلات الترجيح والسوبر المحلي وخسر بركلات الترجيح أيضًا لكن الأهلي كان أفضل كثيراً في المباراة».

وتابع شوبير: «ده معناه إيه معناه إن الزمالك بقه عنده مدرب جيد وفريق جيد ومعناه إيه كمان، معناه إن كل الكلام اللي هتسمعه إن جوميز ماشي ده ليس له أساس من الصحة، إدارة الزمالك متمسكة ببقاء جوميز وجمهور الزمالك عاشق له لكنه لو جاله عروض دي حاجة تانية معرفهاش لكن الراجل مستمتع جدا في مصر لإن اللي يعيش في مصر يحبها جدا».

وأضاف شوبير: «جوميز يمشي لو جاله عروض مغرية جدا لكن الزمالك يمشيه مستحيل، لكن الراجل عنده مشاكل ونقص في اللاعبين وهو عنده مباراة يوم الجمعة 1 نوفمبر في بطولة الدوري مع البنك الأهلي».