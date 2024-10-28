مسعد طلب من فياض تزويد بعض قرى ساحل جزين بالطاقة من معمل بولس أرقش- بسري

لفت المكتب الإعلامي للنّائب شربل مسعد، إلى أنّ الأخير "أجرى اتصالًا بوزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، طالبًا منه تزويد بعض قرى ساحل جزين بالطّاقة من معمل بولس أرقش- بسري، خصوصًا أنّ هناك فائضًا في الإنتاج، نتيجة نسبة النّزوح العالية من بعض القرى الّتي كانت تتغذّى من هذا المعمل"، مشيرًا إلى أنّ "الوزير وَعد بمتابعة هذا الطّلب المحق".

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