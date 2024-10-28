وصول دفعة من المساعدات الاماراتية الى مطار بيروت

وصلت دفعة من المساعدات الاماراتية الى مطار بيروت الدولي.

وفي وقت سابق، وصلت إلى مطار بيروت، الطائرة الإغاثية 13 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "في إطار الدور الإنساني للسعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن".

وتضم المساعدات الإغاثية مواد غذائية وإيوائية وطبية.

كما اعلنت امس قيادة الجيش، انه "بتاريخ 27 /10 /2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان تحملان مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".