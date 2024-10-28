أول تعليق من نتنياهو على مبادرة السيسي لهدنة قصيرة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة المقاومة "حماس" في قطاع غزة.

ورغم دعم غالبية الوزراء "الإسرائيليين" للمقترح المصري، فإن الاحتلال قرر رفض مقترح الصفقة الصغيرة بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن المفاوضات تتم فقط تحت النار، وفق ما ذكرت القناة 12.

وقالت هيئة البث الرسمية؛ إنّ المبادرة المصرية تتضمن الإفراج عن 4 أسرى "إسرائيليين" أحياء.

وأكدت القناة 12، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أيدت المقترح أيضا، فيما تتواصل جهود الوساطة منذ أشهر.

ويستمر نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة.

بالإضافة إلى منع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع).

وكان وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

وأوضح السيسي أن المبادرة المقترحة تتضمن تبادل أسرى إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين لم يحدد عددهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 و500 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.