حجة.. وفاة شخصين بصاعقة رعدية في حادثتين منفصلتين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطنان أحدهما طفل بصاعقة رعدية في حادثتين منفصلتين بمحافظة حجة (شمالي غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن الطفل (معتز مقبل محمد قائد مريع ـ 12 عاما) توفي إثر صاعقة رعدية ضربته في قرية "الدحرة" بعزلة فاس بمديرية بكيل المير.

وأضافت المصادر أن مواطناً يُدعى (حسن محمد حسن المزروقي ـ 30 عاما) توفي هو الآخر بشكل متزامن إثر صاعقة رعدية في قرية "عقاوة" بعزلة العطن في ذات المديرية.

ومنذ أعوام تتصدر محافظة حجة قائمة المدن اليمنية من حيث ضحايا الصواعق الرعدية التي تودي بحياة العشرات سنويا في اليمن.