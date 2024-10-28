أبين..مسيرة غاضبة في زنجبار تندد بانهيار العملة وارتفاع الأسعار

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة زنجبار مركز محافظة أبين (جنوب اليمن)، صباح اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية غاضبة، بالتزامن مع استمرار العصيان المدني للمحلات التجارية احتجاجاً على تدهور العملة وارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن المئات من أبناء مدينة زنجبار (رجال ونساء)، نفذوا اليوم الاثنين مسيرة جماهيرية، تنديداً بانهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، جابت عدد من شوارع المدينة.

وردد المحتجون هتافات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية جراء انهيار العملة ومن بينها (يا للعار يا للعار...الشعب يموت من الأسعار).

وأكد المحتجون مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية للضغط على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية للعمل على حل مشكلة انهيار العملة وإنهاء معاناة المواطنين التي تتفاقم كل يوم.

ومنذ السبت الفائت تشهد مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، عصيانًا مدنيًا وإغلاقا للمحال التجارية، تنديدًا بانهيار قيمة العملة المحلية التي تشهد انهياراً تاريخياً.

وواصل الريال اليمني صباح اليوم الاثنين، انهياره القياسي حيث سجل في افتتاح التعاملات الصباحية غير الرسمية في عدن، 2049 لبيع الدولار الواحد، و2036 للشراء، فيما تداول الريال السعودي بين 535 و533.