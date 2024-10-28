3.5 مليارات ريال تبرعات إحسان في 9 أشهر

4360 مشروعا
بلغ مجموع المشاريع المكتملة خلال هذا العام نحو 4360 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.212 مليار ريال، حيث تعمل المنصة على إيصال التبرعات عبر الجهات والجمعيات الأهلية المعتمدة، وعلى أتمتة عملية التبرع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة، مثل: الهيئة العامة للأوقاف في مشاريع الأوقاف، والحملات الإغاثية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن مشاريع الإسكان وغيرها. وتوفّر المنصة حسابا مستقلا لكل جهة خيرية أو غير ربحية، لإدارة التبرعات وإصدار التقارير، مع مراعاة أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
تعزيز ثقافة التبرع
تواصل «إحسان» جهودها عبر حملاتها الخيرية والتوعوية، لتعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، فضلا عن التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعهـا، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
ومن هذه الجهود إطلاق صندوق إحسان الوقفي، الذي يتيح الإسهام لعموم الأفراد في الصندوق عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق، وتوفير فرص الوقف المستدام للمحسنين من الأفراد والجهات كاستثمار مجتمعي يعكس التكافل المجتمعي، بهدف استدامة القطاع الخيري وتعظيم أثره، وليكون صدقة جارية يدوم أجرها ويبقى أثرها من خلال تحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار مبالغ التبرع للوقف، وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعة، وتحقيق رغبة المحسنين في تحديد وتخصيص الريع الوقفي من حيث المجال الخيري، واستدامة الفرص الخيرية لخدمة الفئات المستفيدة من خلال تخصيص ريعها الوقفي لأكثر من 1600 جمعية أهلية في عموم مناطق المملكة.
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