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ميرنا وليد - بيروت - انتشر فيديو جديد على وسائل التواصل الإجتماعي يظهر لقطات من جلسة التصوير الخاصة بالزفاف التي قامت بها الإعلامية نبيلة عواد وزوجها عضو مجلس إدارة نادي الرياضي السيد سيف دياب وهو إبن النائب السابق سليم دياب وأمين عام تيار المستقبل سابقاً.
سيف دياب كان متزوجاً من السيدة تينا خليل، ولديهما إبنان هما فهد ويبلغ من العمر 6 سنوات، ونايلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات وبضعة أشهر.
وقد صدرت أول ردة فعل من تينا التي تمتلك حساب Mrs. Clueless على إنستغرام على الزواج حيث أنها ضغطت على زر الإعجاب على الفيديو.
يذكر أن تينا أيضاً تزوجت منذ بضعة أشهر وأسست عائلة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زواجه من نبيلة عواد .. أول ردة فعل من طليقة سيف دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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