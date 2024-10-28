تكنولوجيا: تسريبات تكشف مواصفات هاتف HMD “Sage” المتوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد HMD لإطلاق هاتف ذكي جديد متوسط المدى، وذلك وفقًا لتسريب يكشف بعض المواصفات الأساسية للجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي “Sage”.

جاء هذا التسريب من حساب X “HMD Meme’s” (@smashx_60)، المعروف بنشر تفاصيل حول أجهزة HMD غير المعلنة.

بحسب المنشور، سيأتي هاتف HMD Sage بشاشة OLED بحجم 6.55 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، وسيعمل بمعالج Unisoc T760، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف HMD Crest Max.

لم يتم الكشف عن مواصفات الذاكرة العشوائية والتخزين حتى الآن، لكن الهاتف سيشمل كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى أمامية بنفس الدقة.

لم تذكر التسريبات سعة البطارية، لكنها أوضحت دعم الهاتف للشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط عبر منفذ USB-C. كما انها أشارت أيضًا إلى حصول HMD Sage على تصنيف IP52 لمقاومة الغبار والماء، إضافةً إلى منفذ صوتي وميزة NFC.

وأظهرت الصور المسربة للهاتف تصميمًا مشابهًا لجهاز HMD Skyline المتاح حاليًا على أمازون بسعر 449 دولارًا، مع كاميرتين خلفيتين وإطار من البولي كربونات ولمسة نهائية غير لامعة على الظهر. سيتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق والأحمر.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تصدر أي معلومات رسمية حول موعد الإعلان عن الهاتف أو سعره أو الأسواق التي سيتوفر فيها.

المصدر