ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية سيلينا غوميز مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تتنكر بشخصية "آليس" اذ وضعت الشعر الأشقر ونالت اعجاب العديد من الجمهور.
على صعيد آخر كانت حضرت سيلينا غوميز العرض التقييمي لفيلم "إيميليا بيريز" في لندن، بإطلالة لافتة تألقت فيها بفستان أسود أنيق من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعة ما قبل الشتاء 2024.
جاء الفستان بقصة طويلة وانسيابية مع تفاصيل مكشوفة عند الصـ در، محدد الخصر، وبثنيات صغيرة على الكتفين مزينة بزخارف مفرّغة، ما أضفى لمسة راقية على إطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز بإطلالة مختلفة..هكذا ظهرت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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