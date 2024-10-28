استشاري: 80% من المصابين بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم من ذوي الأوزان الزائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكد استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، الدكتور صالح الدماس، أن هناك عدة عوامل تجعل الشخص أكثر عرضه للإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج صباح السعودية، أن هذه العوامل تشمل زيادة الوزن، حيث أن ما يقارب 80% من المصابين بهذه المتلازمة من ذوي الأوزان الزائدة، وكذلك من يعانون من مشكلات التحسس الأنفي وتضخم قرنيات الأنف، والمشاكل الموجودة خلقيا في المجرى التنفسي العلوي».

وذكر أن التشخيص يتم من خلال أخذ تاريخ طبي مفصل من المريض، وملاحظات المحيطين بالشخص لعدة أعراض ومنها الشخير أثناء النوم، والتنفس من طريق الفم، بجانب الخمول وانخفاض التركيز.

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