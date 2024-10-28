استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على تجمع للفلسطينيين شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة طفل فلسطيني برصاص طائرة مسيّرة للاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال الخليج 365 الشرقية من مخيمي البريج والمغازي.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس.

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