أديل تكشف إصابتها بالصمم .. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - أصيبت النجمة العالمية أديل بالصمم المؤقت في إحدى أذنيها، بعد معاناتها من عدوى مؤلمة في الأذن، على مدار الأسابيع الثمانية الماضية.



عانت مغنية فرقة هالو، البالغة من العمر 36 عاماً، من آلام "أسوأ من الولادة" بعد إصابتها بعدوى "مرعبة" نادرة.

أخبرت أديل جمهورها أنها أصيبت ببكتيريا مائية نادرة، أثناء إقامتها لمدة عشرة أيام في ميونيخ في شهر أغسطس/ آب الماضي، وعلقت قائلة :"لدي عدوى في الأذن، وهي مروعة للغاية، لم أصب بها من قبل، إنه أكثر شيء مؤلم حدث لي على الإطلاق".