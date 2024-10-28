هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هزة أرضية

الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع جنوب سواحل جزر فيجي، وبعمق 500 كيلومتر. ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى “حزام النار” بالمحيط الهادئ، التي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية، التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

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