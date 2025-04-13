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الخليج اليوم .. السعودية تُدين الهجمات على مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر السودانية

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الخليج اليوم .. السعودية تُدين الهجمات على مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر السودانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبوشوك) غرب السودان، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وأكدت الوزارة رفض السعودية لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م، معبرةً عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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