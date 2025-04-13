شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم مليون فلسطيني.. الاحتلال يقصف المستشفى الأهلي العربي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ فجر اليوم، المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية داخل المستشفى الأهلي، أن القصف الإسرائيلي طال قسم الطوارئ، وأدى إلى اشتعال النيران في أقسام أخرى، متسببًا في خروج المرضى والجرحى، وتوقف الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لنحو مليون فلسطيني.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.