شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العدوان.. 8 شهداء فلسطينيين في غزة واعتقال 35 بالضفة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقالات الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارتين للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مجمع ناصر الطبي، باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات وخيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.وفي مدينة رفح جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال التقدم نحو المناطق الشرقية والشمالية من المدينة، على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي، وشرعت في شق محور جديد بطول عدة كيلومترات يفصل مدينة رفح عن خان يونس، وأجبرت نحو ربع مليون فلسطيني على النزوح من المدينة ومحيطها.اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم 35 فلسطينيًا، في حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتداءات على ذوي المعتقلين.وأوضحت مؤسسات الأسرى أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس، مشيرة إلى تصاعد عمليات التحقيق الميداني في المدن والبلدات الفلسطينية، خاصة في مدينتي جنين وطولكرم، ورافقها تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.