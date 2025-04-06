شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكماء بالاتحاد الإفريقي تواصل مشاوراتها لحل الأزمة بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مجموعة الحكماء التابعة للاتحاد الأفريقي، مشاوراتها مع السياسيين في جنوب السودان في آخر يوم من مهمتها في العاصمة (جوبا) في محاولة مجددا لمقابلة نائب الرئيس بجنوب السودان رياك مشار.



وذكر راديو فرنسا الدولي - في نشرته الإفريقية- أن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني اختتم أمس زيارته لجنوب السودان، والتي التقى خلالها نظيره سلفاكير ميارديت وعددا من العناصر الفاعلة سياسيا في جنوب السودان فضلاً عن مجموعة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي.



وأشار الراديو إلى أن موسيفيني يعد أحد الضامنين لاتفاق السلام الذي وقعه بشكل رئيسي سلفا كير ومنافسه رياك مشار عام 2018 لإنهاء خمسة أعوام من الحرب الأهلية في البلاد.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن محتوى المناقشات التي دارت بين يوويري موسيفيني والشخصيات التي التقى بها.



ودفع الخلاف بين سلفاكير ومشار، الأمم المتحدة إلى التحذير من أن جنوب السودان قد يكون على شفا صراع شامل ، وقاد الرجلان قوات متنافسة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 2013 و2018 وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف.