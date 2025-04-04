شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: مجلس الأمن مطالب بتنفيذ قرارته لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الخميس، ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة ويضمن تنفيذ قراراته لوقف العدوان الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة، موضحا أن الفشل في اعتماد هذا النهج سيؤدي إلى فقدان أي شرعية متبقية لهذا الجهاز الأممي.

وقال ممثل الجزائر- في كلمته أمام المجلس الأممي خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بشأن الوضع في فلسطين، وأوردتها وكالة الأنباء الجزائرية- إن على مجلس الأمن أن يتحدث بوضوح و"قوة" وأن يضمن تنفيذ قراراته كاملة لوضع حد للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مشددا على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى فقدان أي سلطة متبقية له ولن يحترم العالم هذا المجلس بعد الآن.

ولفت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون معاناة لا تطاق في ظل حرب الإبادة التي يقترفها الكيان الذي لم يكتف بإعدام المدنيين، بل حول هذا العدوان الى الأكثر دموية باستهداف عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين والأطفال.

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 خلف استشهاد 400 شخص من عمال الإغاثة و209 من الصحفيين و1060 عاملا صحيا، إضافة إلى إعدام 17 ألف طفل، مشددا على أن "هؤلاء الناس يستحقون العدالة".

وأوضح أن القتل أصبح روتينا يوميا لسكان غزة، بينما يشاهد المجتمع الدولي هذه الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة ويبقى صامتا.

كما لفت المسؤول الجزائري إلى منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأكثر من شهر كما لو أن القتل لم يكن كافيا، مؤكدا أن ما يحدث في غزة رعب مطلق ويجب ألا يمر هذا السلوك الإجرامي دون رد.

وأكد في هذا الصدد أنه يجب تنفيذ القرار الأممي 2735 بالكامل ودون تأخير؛ لإنقاذ الأرواح ووضع حد فوري للعدوان المتواصل.