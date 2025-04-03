الخليج اليوم .. اليمن.. حرمان 1.3 مليون من المساعدات الغذائية في مناطق الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من مليون شخص في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، شمال اليمن، حُرموا من المساعدات الغذائية الطارئة بسبب ما وصفه بـ "التحديات التشغيلية".

وقال البرنامج، في أحدث تقاريره الشهرية بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إن 1.3 مليون شخص في 38 مديرية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حُرموا من الحصول على المساعدات الغذائية الطارئة بسبب "التحديات التشغيلية".

وأضاف التقرير أن الدورة الثانية للمساعدات الغذائية الطارئة لعام 2025، والتي بدأت في منتصف فبراير/شباط الماضي، كان من المقرر أن تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن البرنامج لم يصل سوى إلى حوالي 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس الجاري.

وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يواصل حالياً توزيع المساعدات لما يقرب من 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في كل دورة توزيع، وذلك بواقع 2.2 مليون شخص بالمساعدة الغذائية عامة، إضافة إلى 787.5 ألف آخرين بالتحويلات النقدية.

وكانت جماعة الحوثي استولت على مخزون الغداء التابع لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعه في محافظة صعدة المعقل الرئيس للجماعة، شمال اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"ن في بيان على منصة "إكس"، انه "في 15 مارس بدأت ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة بالاستيلاء على مخزون الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعه من السلع المخصصة للمدنيين اليمنيين".

وذكرت أن المستودع يحتوي على أكثر من 2.5 مليون كيلوغرام (5,700,000 رطل) من السلع المخصصة للمدنيين اليمنيين.

وأفادت أن هذا الاستيلاء غير القانوني على مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيزيد من عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الشعب اليمني.

وحسب البيان، فإن هذا يعد مثالاً آخر على التجاهل التام واللامسؤول من قبل الحوثيين لمعاناة الشعب اليمني، وعدوانهم المستمر على العمليات الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين.

وأوضح أن الحوثيين يواصلون انتهاك القانون الإنساني الدولي وتعريض عمال الإغاثة والشعب اليمني للخطر. إنهم لا يهتمون بمصلحة اليمنيين على الإطلاق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأمم المتحدة في إيقاف أنشطتها في محافظة صعدة، إثر موجة اختطافات طالت موظفيها في المحافظة، ومقتل "أحمد باعلوي"، أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي، في سجون جماعة الحوثي بصعدة في فبراير الماضي بعد نحو 18 يومًا من اختطافه.